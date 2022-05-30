Зелимхан Бакаев опубликовал прощальный пост по случаю ухода из московского «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев попрощался с клубом.
«Я выкладываю этот пост, потому что попрощаться с болельщиками на футбольном поле у меня не получилось.
Но я счастлив! Вчера осуществилась наша общая мечта. Мы выиграли долгожданный трофей в год столетия, и я поздравляю каждого из вас. С этим достижением и теми невероятными эмоциями, которые мы вместе пережили на последних минутах. Это наша общая история!
Так получилось, что клуб не предложил мне контракт. Такое бывает. Но у меня ни к кому нет претензий, это часть профессии. Буду благодарить. Футболистов и тренеров, сотрудников базы и офиса, всех-всех-всех, кто создавал мне и команде комфортные условия. И особенно – президента клуба Леонида Арнольдовича Федуна. Он всегда поддерживал меня и других молодых футболистов.
Хочу поблагодарить и болельщиков. Особенно фанатов. Где бы я ни оказался, я всегда с уважением буду относиться к клубу, который меня воспитал. И к тем, кто за 16 лет прошёл со мной путь от клубной академии до сотого матча в составе первой команды. Алексей Леонидович Лунин – мой первый спартаковский тренер. Ему тоже большое спасибо!
Большинство из вас знает меня как злого, мотивированного, заведённого и размахивающего руками Баку. И пусть моё поведение кого-то раздражало – я становился таким по одной причине. Я хотел того же, чего и вы. Чтобы наша команда победила.
Мой следующий шаг – принять решение о будущем. Как и любое приключение, это должно быть увлекательно. Главное – продолжить заниматься любимым делом. Альхамдулиллах, на протяжении всей карьеры мне это удавалось. Пусть так будет и дальше», — написал Бакаев в своих соцсетях.
- 30 мая 2022
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