Романо: Иван Перишич — игрок «Тоттенхэма»

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич станет игроком английского «Тоттенхэма». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт с английским клубом сроком на два сезона. Официальное объявление о трансфере хорватского полузащитника ожидается в скором времени.

Ранее появлялась информация, что зарплата Перишича в английском клубе составит € 6 млн в год.

33-летний футболист покидает миланский «Интер», за который выступал с 2015 года, по истечении срока контракта. В прошедшем сезоне Иван Перишич провёл за итальянский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.