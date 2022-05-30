Романо: Иван Перишич — игрок «Тоттенхэма»
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Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич станет игроком английского «Тоттенхэма». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт с английским клубом сроком на два сезона. Официальное объявление о трансфере хорватского полузащитника ожидается в скором времени.
Ранее появлялась информация, что зарплата Перишича в английском клубе составит € 6 млн в год.
33-летний футболист покидает миланский «Интер», за который выступал с 2015 года, по истечении срока контракта. В прошедшем сезоне Иван Перишич провёл за итальянский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.
Новость по темеИван Перишич согласовал контракт с «Тоттенхэмом»
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