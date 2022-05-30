Сандро Шварц не сдержал слёз на встрече с фанатским объединением «Динамо»
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Болельщики московского «Динамо», которые входят в фанатское объединение «Династия», встретили главного тренера клуба Сандро Шварца песней «Danke, Sandro Schwarz» и зажжёнными файерами. Наставник бело-голубых не сумел сдержать слёз. Видео встречи было опубликовано в телеграм-канале «Динамо от Fcdin.com».
Фанаты московской команды качали 43-летнего немецкого специалиста на руках.
Напомним, что после окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) главный тренер бело-голубых Сандро Шварц объявил, что уходит из московского клуба.
В нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.
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