Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марокканский клуб «Видад» стал победителем Лиги чемпионов CAF

Марокканский клуб «Видад» стал победителем Лиги чемпионов CAF
Комментарии

В финальном матче Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) сезона-2021/2022 египетский «Аль-Ахли» встречался с марокканским клубом «Видад». Игра прошла на стадионе «Стад Мохамед V» в Касабланке (Марокко) и завершилась победой «Видада» со счётом 2:0.

На 15-й минуте встречи счёт открыл футболист «Видада» Зухир Эль-Мутараджи. В начале второго тайма, на 48-й минуте, Эль-Мутараджи оформил дубль.

Таким образом, «Видад» стал победителем Лиги чемпионов CAF сезона-2021/2022. Этот трофей стал третьим в истории марокканского клуба. Ранее «Видад» выигрывал турнир в 1992 и 2017 годах. «Аль-Ахли» становился победителем Лиги чемпионов CAF последние два года. Всего египетский клуб завоевал десять трофеев.

Новость по теме
Садио Мане считает, что африканцев игнорируют при выборе обладателя «Золотого мяча»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022