Марокканский клуб «Видад» стал победителем Лиги чемпионов CAF
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В финальном матче Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) сезона-2021/2022 египетский «Аль-Ахли» встречался с марокканским клубом «Видад». Игра прошла на стадионе «Стад Мохамед V» в Касабланке (Марокко) и завершилась победой «Видада» со счётом 2:0.
На 15-й минуте встречи счёт открыл футболист «Видада» Зухир Эль-Мутараджи. В начале второго тайма, на 48-й минуте, Эль-Мутараджи оформил дубль.
Таким образом, «Видад» стал победителем Лиги чемпионов CAF сезона-2021/2022. Этот трофей стал третьим в истории марокканского клуба. Ранее «Видад» выигрывал турнир в 1992 и 2017 годах. «Аль-Ахли» становился победителем Лиги чемпионов CAF последние два года. Всего египетский клуб завоевал десять трофеев.
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