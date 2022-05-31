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Месси: Левандовски заслужил «ЗМ» в 2020 году, но в год, когда выиграл я, он не был лучшим

Месси: Левандовски заслужил «ЗМ» в 2020 году, но в год, когда выиграл я, он не был лучшим
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о словах Роберта Левандовского после победы аргентинца в самой престижной личной награде «Золотой мяч»-2021.

«Каждый говорит, что хочет, и, очевидно, он может выразить своё мнение. Я, честно говоря, не разделяю того, что сказал Левандовски, но и не придал этому большого значения. Мне это не интересно. Но слова, которые я сказал в тот момент ему, были от сердца, потому, что я действительно так чувствовал. Я сказал, что он заслужил «Золотой мяч» раньше, потому что за год до этого он был лучший, но в год, когда я выиграл «Золотой мяч» он не был лучшим», — приводит слова Месси TyC Sports.

Напомним, после вручения награды Лионель сказал со сцены Роберту: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году. После этого Левандовски ответил следующим образом: «Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова».

Напомним, в 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса. Многие эксперты и болельщики считали, что в этот гол «Золотой мяч» должен был получить Роберт Левандовски.

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