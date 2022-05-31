«Севилья» может приобрести полузащитника «Тоттенхэма»
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«Севилья» может приобрести английского полузащитника «Тоттенхэма» Гарри Уинкса, сообщает The Sun.
По информации источника, испанский клуб всерьёз нацелился на 26-летнего игрока из английского клуба.
В услугах Гарри Уинкса заинтересованы «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас», сообщил ранее Daily Star.
По информации источника, хавбек не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте, поэтому, вероятно, летом покинет команду. Отмечается, что «святые» на протяжении года присматриваются к Уинксу.
Полузащитник является воспитанником «Тоттенхэма». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость этого футболиста составляет € 17 млн.
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