Месси ответил Мбаппе, заявившему, что футбол в Европе развит лучше, чем в Америке

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал слова одноклубника Килиана Мбаппе о том, что футбол в Европе развит лучше, чем в Америке.

«Я не слышал, когда он это сказал. Но мы много раз говорили об этом с ребятами из Испании, когда они возвращались с отборочных матчей сборных. Я говорил, что им было бы сложно отобраться на Чемпионат мира, если бы им пришлось ехать играть в Колумбию, или, допустим, Венесуэлу.

Там огромная высота и жара. У всех у них разные условия, которые значительно усложняют задачу, и, кроме того, это отличные команды с отличными игроками», — приводит слова Месси TyC Sport.

Напомним, аргентинец перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт. В завершившемся сезоне Месси провёл 34 матча во всех турнирах, забив 11 голов, а также отдав 14 результативных передач.