Браво раскритиковал СМИ после сообщений о том, что на него не рассчитывают в сборной Чили

Вратарь «Бетиса» и капитан сборной Чили Клаудио Браво раскритиковал СМИ за публикацию информации о том, что новый главный тренер сборной Эдуардо Бериццо не будет рассчитывать на него перед предстоящими отборочными матчами к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Ранее чилийская газета вышла с заголовком: «Революция Эдуардо Бериццо: тренер не рассчитывает на Клаудио Браво в отборочных матчах ЧМ-2026». В статье также сообщалось, что производительность Браво снизилась на 30% и у него ухудшились рефлексы.
Клаудио Браво в ответ на эту публикацию выложил фотографию с Кубком Испании и ответил чилийскому изданию.
«Больше серьёзности и уважения. Подобные трофеи достигаются большим трудом и на 100% позволяют времени и обстоятельствам расставлять всё по своим местам. Если бы, как сообщается, я утратил свои вратарские навыки, я бы не смог продлить контракт с европейским клубом», — написал Браво в своих соцсетях.
- 31 мая 2022
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