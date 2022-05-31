Эвра — о Погба: он всегда был козлом отпущения. Думаю, люди были слишком суровы к нему

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о критике в адрес полузащитника английского клуба Поля Погба.

«У меня с самого начала было ощущение, что он не заиграет в «МЮ». Потому что, во-первых, он пришёл за огромную цену. Все ожидают, что Поль будет забивать три гола за игру, но он полузащитник. Я прошу всех взглянуть на статистику с того времени, когда Поль Погба играл за «Ювентус», и по настоящее время. Он добился гораздо большего успеха, чем когда выступал за «Ювентус».

Все, кто не имеет никакого отношения к клубу, сосредоточились на Поле: обсуждали социальные сети, говорили о его стрижке, когда он не играл, заостряли внимание на саге о Жозе Моуринью и Поле Погба. Как будто эти люди больше, чем клуб. Я злился, когда мы говорили о матче «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед», а СМИ обсуждали Поля Погба и Жозе Моуринью.

Это печально из-за того потенциала, которым он обладает. Теперь его освистывают, что немыслимо, потому что болельщики «Юнайтед» никогда не освистывают игроков.

Пришло время уходить. Удачи ему, но это печально, потому что Поль любит «Юнайтед». Он даже был в депрессии, но Погба всегда был козлом отпущения. Он мог бы быть более стабильным и также должен взять на себя определённую ответственность. Однако я думаю, что это несправедливо, и что люди были слишком суровы по отношению к нему», – приводит слова Эвра Mirror.