«Всё изменится, ещё сыграем вместе в еврокубках». Экс-защитник «Уфы» Сухов — фанатам

Защитник Александр Сухов, покинувший «Уфу», попрощался с командой.

«Я не говорю до свидания — может, мы ещё увидимся. Всё изменится, ещё сыграем вместе в еврокубках. Всех обнимаю, люблю. Пока», — рассказал Сухов в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

36-летний Сухов стал футболистом команды из столицы Башкортостана в 2013 году. В 184 матчах защитник забил три гола и отдал 13 результативных передач.



Ранее «Уфа» объявила о разрыве контрактов с главным тренером Алексеем Стукаловым и полузащитником Дмитрием Кабутовым. Также команду покинули защитник Неманья Милетич, полузащитники Филип Мрзляк и Олег Иванов, у которых истёк контракт с клубом. Кроме них, из «Уфы» ушли нападающие Александр Саплинов и Дилан Ортис — сроки их аренды в команде подошли к концу.

В сезоне-2022/2023 «Уфа» будет выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).