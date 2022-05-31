«Всё изменится, ещё сыграем вместе в еврокубках». Экс-защитник «Уфы» Сухов — фанатам

Защитник Александр Сухов, покинувший «Уфу», попрощался с командой.
«Я не говорю до свидания — может, мы ещё увидимся. Всё изменится, ещё сыграем вместе в еврокубках. Всех обнимаю, люблю. Пока», — рассказал Сухов в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.
36-летний Сухов стал футболистом команды из столицы Башкортостана в 2013 году. В 184 матчах защитник забил три гола и отдал 13 результативных передач.
Ранее «Уфа» объявила о разрыве контрактов с главным тренером Алексеем Стукаловым и полузащитником Дмитрием Кабутовым. Также команду покинули защитник Неманья Милетич, полузащитники Филип Мрзляк и Олег Иванов, у которых истёк контракт с клубом. Кроме них, из «Уфы» ушли нападающие Александр Саплинов и Дилан Ортис — сроки их аренды в команде подошли к концу.
В сезоне-2022/2023 «Уфа» будет выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
- 31 мая 2022
-
12:17
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
12:01
-
12:01
-
12:00
-
11:43
-
11:20
-
11:17
-
11:13
-
11:10
-
11:09
-
11:06
-
11:01
-
10:45
-
10:28
-
10:21
-
10:15
-
10:12
-
10:06
-
10:01
-
10:00
-
09:34
-
09:33
-
09:27
-
09:24
-
09:16
-
09:14
-
09:09
-
09:00
-
08:42
-
08:29
-
08:23
-
08:05