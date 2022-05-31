«Уфа» объявила об уходе защитника Сухова, который играл за команду c 2013 года

Защитник «Уфы» Александр Сухов покидает команду по истечении контракта. Об этом сообщает пресс-служба башкирского клуба в телеграм-канале.

36-летний Сухов стал футболистом команды из столицы Башкортостана в 2013 году. В 184 матчах защитник забил три гола и отдал 13 результативных передач.

Ранее «Уфа» объявила о разрыве контрактов с главным тренером Алексеем Стукаловым и полузащитником Дмитрием Кабутовым. Также команду покинули защитник Неманья Милетич, полузащитники Филип Мрзляк и Олег Иванов, у которых истёк контракт с клубом. Кроме них, из «Уфы» ушли нападающие Александр Саплинов и Дилан Ортис — сроки их аренды в команде подошли к концу.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Уфа» вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и сыграет там впервые за восемь лет.