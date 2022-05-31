Булыкин: в уход Рыбуса вмешалась политика. Он приносил пользу «Локомотиву»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на уход Мацея Рыбуса из московского клуба.

«Мацей был качественным, хорошим игроком, который приносил пользу команде. Несмотря на свой возраст, Рыбус показывал неплохую скорость. Причины ухода могут быть разными: начиная от того, что есть молодые футболисты на его место, заканчивая политическими мотивами самого Мацея.

Да, может быть, на него было оказано политическое давления. Мы видели много примеров, когда футболисты и не только покинули российский чемпионат из-за такого давления. Думаю, что в уход Рыбуса вмешалась политика», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

За «Локомотив» 32-летний футболист выступал с 2017 года. Он провёл в составе клуба 136 матчей, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Ранее Мацей Рыбус играл за «Лион», «Терек» и «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.