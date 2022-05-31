«ПСЖ» готов платить Зидану € 25 млн в год, стороны встретятся в ближайшие дни
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в ближайшие дни встретится с французским специалистом Зинедином Зиданом в Париже. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «Твиттере».
По сведениям источника, «ПСЖ» вновь предложит 49-летнему специалисту возглавить команду. Парижане готовы платить Зидану € 25 млн в год. Действующим главным тренером «ПСЖ» является Маурисио Почеттино.
Зидан находится без работы с лета 2021 года. В своей тренерской карьере француз тренировал лишь мадридский «Реал» с 2016 по 2021 год (с перерывами). Вместе с Зиданом «сливочные» выиграли 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов подряд.
Вспоминаем слова, который произнёс Марко Матерацци в адрес Зинедина Зидана во время финала чемпионата мира – 2006. Видео:
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