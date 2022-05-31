Табличка с фамилией Куртуа возвращена на территорию домашнего стадиона «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» вернул табличку с именем голкипера Тибо Куртуа на территорию домашнего стадиона «Ванда Метрополитано». Об этом сообщает AS.

Ранее неизвестные сорвали табличку голкипера «Реала» Тибо Куртуа на аллее легенд «Атлетико». На прошлой неделе бельгийский вратарь мадридского «Реала» выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком финального матча.

Тибо Куртуа выступал за мадридский «Атлетико» с 2011 по 2014 год. Испанский клуб размещает памятные доски в честь игроков, которые провели более 100 встреч в футболке «Атлетико». В составе мадридского клуба 30-летний бельгийский вратарь становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, а также победителем Лиги Европы.

С 2018 года Тибо Куртуа является игроком мадридского «Реала».