Матч плей-офф Серии С посетили более 35 тыс. болельщиков
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В ответном матче 1/2 финала плей-офф Серии С сезона-2021/2022 «Палермо» — «Фералписало» на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо присутствовали 35 037 зрителей.
Хозяева одержали победу со счётом 1:0. В первой встрече выиграл также «Палермо» (3:0). Таким образом, «Палермо» вышел в финал плей-офф турнира, в котором поборется с клубом «Падова» за право выступить в следующем розыгрыше Серии В. Матчи финала плей-офф пройдут 5 и 12 июня текущего года.
Напомним, в 2019 году «Палермо» был признан банкротом и прекратил своё существование. Позже новая любительская команда «Палермо» заявилась в Серию D и по итогам сезона-2019/2020 вышла в Серию С с первого места. Чемпионом Италии по итогам сезона-2021/2022 стал «Милан».
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