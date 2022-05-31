Борис Ротенберг обратился к болельщикам после ухода из «Локомотива»

Защитник Борис Ротенберг обратился к фанатам «Локомотива» после ухода из команды.



«Дорогие коллеги и друзья! К моему сожалению, сегодня наступил день, когда закончился мой контракт в качестве футболиста с легендарным клубом «Локомотив». Для меня это очень грустный момент. При этом я понимаю, что пришло время, которое открывает для меня новые возможности.

Я хочу поблагодарить всё руководство клуба, весь тренерский штаб, игроков, технический персонал, работников клуба, всех, кто помогал мне достигать своих целей в качестве футболиста. Я также хочу выразить слова огромной благодарности нашим замечательным болельщикам. Спасибо вам за поддержку, которую команда и я всегда чувствовали от вас. Вместе мы выиграли пять кубков, и без вас это было бы невозможно! Эти победы навсегда останутся в истории и в наших сердцах.

Я отдельно хочу поблагодарить клуб и его руководство за поддержку и меры, которые были предприняты для моего восстановления после перенесённой травмы. Желаю всем здоровья и добра. Спасибо вам за всё! До новых встреч! Вперёд, «Локо»!» — приводит слова Ротенберга Sport24.