Марио Фернандес стал лучшим игроком ЦСКА в мае

Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим игроком красно-синих в мае. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Защитник набрал 39% голосов респондентов. Второе место в голосовании занял казахстанский голкипер клуба Игорь Акинфеев (34%). На третьем месте расположился хавбек Чидера Эджуке (27%).

Фернандес перешёл в московский ЦСКА из «Гремио» в 2012 году. В текущем сезоне Марио сыграл за красно-синих 30 матчей и отметился тремя голами. У защитника армейцев есть российское гражданство.

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит». Нынешним тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий.