Эджуке собрал состав своей идеальной команды
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Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке собрал состав своей идеальной команды.
«Эдвин ван дер Сар будет стоять на воротах. Я восхищался им, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед». Правым защитником поставлю Дани Алвеса. На роль левого защитника поставлю Марсело. В центр защиты возьму Тьяго Силву и Леонардо Бонуччи. Идеальные полузащитники для меня — Лионель Месси, Кака и Зидан. В атакующую линию возьму Роналду, Неймара и Ибрагимовича. Почему без меня? Я буду тренером этой команды», — сказал Эджуке в эфире клубного канала.
Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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