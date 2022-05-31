Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эджуке собрал состав своей идеальной команды

Эджуке собрал состав своей идеальной команды
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке собрал состав своей идеальной команды.

«Эдвин ван дер Сар будет стоять на воротах. Я восхищался им, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед». Правым защитником поставлю Дани Алвеса. На роль левого защитника поставлю Марсело. В центр защиты возьму Тьяго Силву и Леонардо Бонуччи. Идеальные полузащитники для меня — Лионель Месси, Кака и Зидан. В атакующую линию возьму Роналду, Неймара и Ибрагимовича. Почему без меня? Я буду тренером этой команды», — сказал Эджуке в эфире клубного канала.

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Новость по теме
Марио Фернандес стал лучшим игроком ЦСКА в мае
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022