«Рубин» объявил о заключении контракта с хавбеком «Кубани» Чуперкой
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Пресс-служба «Рубина» объявила о переходе полузащитника «Кубани» Валерия Чуперки. Контракт футболиста с казанским клубом рассчитан на два года.
«Добро пожаловать в Казань, Валерий!» — говорится в сообщении пресс-службы казанцев.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Чуперка станет игроком «Рубина».
29-летний полузащитник ранее выступал в Российской Премьер-Лиге за «Ростов» и «Тамбов». До перехода в краснодарскую «Кубань» Валерий Чуперка успел поиграть за казахстанскую «Астану». За «Кубань» полузащитник успел провести в прошедшем сезоне четыре матча в чемпионате Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями.
Напомним, «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 вылетел в Футбольную национальную лигу.
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