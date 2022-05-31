«Рубин» объявил о заключении контракта с хавбеком «Кубани» Чуперкой

Пресс-служба «Рубина» объявила о переходе полузащитника «Кубани» Валерия Чуперки. Контракт футболиста с казанским клубом рассчитан на два года.

«Добро пожаловать в Казань, Валерий!» — говорится в сообщении пресс-службы казанцев.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Чуперка станет игроком «Рубина».

29-летний полузащитник ранее выступал в Российской Премьер-Лиге за «Ростов» и «Тамбов». До перехода в краснодарскую «Кубань» Валерий Чуперка успел поиграть за казахстанскую «Астану». За «Кубань» полузащитник успел провести в прошедшем сезоне четыре матча в чемпионате Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями.

Напомним, «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 вылетел в Футбольную национальную лигу.