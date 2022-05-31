Полузащитник «Уфы» Кабутов перешёл в «Рубин»

Бывший полузащитник «Уфы» и «СКА-Хабаровск» Дмитрий Кабутов перешёл в «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Полузащитник подписал контракт на три года. 30-летний Кабутов в зимнее трансферное окно подписал с «Уфой» контракт до конца сезона. Соглашение подразумевало опцию продления.



Кабутов начинал сезон-2021/2022 в составе самарских «Крыльев Советов». За самарский клуб и «Уфу» полузащитник забил один мяч в 23 матчах во всех турнирах.



Кабутов является воспитанником академии Коноплёва. Также он выступал в составе «Ротора», «Газовика» (ныне — «Оренбург»), «Волгаря» и «СКА-Хабаровск».

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