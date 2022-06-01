Руководство «Манчестер Сити» сообщило Зинченко, что готово отпустить его

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может покинуть английскую команду летом. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, боссы манчестерского клуба сообщили игроку, что если он захочет уйти из коллектива, то сможет сделать это. При этом «горожане» хотят выручить за украинца деньги. Ранее сообщалось, что Зинченко хочет бороться за место в основном составе «Манчестер Сити».

Недавно стало известно об интересе к футболисту «Манчестер Сити» со стороны «Арсенала». Главный тренер «канониров» Микель Артета хочет использовать Зинченко в качестве полузащитника. В минувшем сезоне 25-летний Александр Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах и сделал шесть результативных передач.

«Манчестер Сити» в шутку клонировал Зинченко: