«Челси», «Бавария» и «Реал» претендуют на подписание Рахима Стерлинга

Игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг попал в сферу интересов «Челси», «Баварии» и мадридского «Реала». Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что у футболиста остался всего один год по текущему контракту с «Манчестер Сити». В сообщении говорится, что главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет укрепить линию нападения после не слишком удачного сезона для английской команды.

Мюнхенская «Бавария» и действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» также следят за Стерлингом и готовы сделать предложение о трансфере, если он решит покинуть «Манчестер Сити» этим летом.

Рахим Стерлинг начинал матч 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой», а также оба полуфинальных матча ЛЧ с «Реалом» на скамейке запасных. По информации источника, у 27-летнего атакующего игрока нет желания становиться игроком ротации, поскольку он не хочет выпасть из основного состава сборной Англии в преддверии чемпионата мира в Катаре.