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Эрик тен Хаг заинтересован в подписании игрока «Челси» Мэйсона Маунта

Эрик тен Хаг заинтересован в подписании игрока «Челси» Мэйсона Маунта
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта. Об этом сообщает The Sun.

Сообщается, что новому наставнику «МЮ» приглянулась игра Мэйсона Маунта, когда тот выступал на правах аренды в голландском чемпионате за клуб «Витесс». С тех пор Эрик тен Хаг внимательно следил за прогрессом футболиста.

По информации источника, переговоры 23-летнего английского полузащитника по новому контракту с «Челси» проходят очень тяжело и «МЮ» хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить англичанина в стан своей команды.

Действующее соглашение Маунта с «Челси» рассчитано ещё на два сезона. Переговоры по новому соглашению осложнились из-за долгого процесса продажи английского клуба, который завершился лишь на этой неделе.

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