«Барселона» рассчитывает потратить на летние трансферы около € 700 млн

«Барселона» рассчитывает потратить на усиление состава летом до € 700 млн. Об этом сообщает ESPN.
Эти средства каталонский клуб планирует получить за счёт части будущих доходов от телеправ, которые они получат от Ла Лиги. Предполагается, что продажа 25-процентной доли принесёт до € 500 млн. По данным источника, ещё € 200 млн «Барселона» надеется выручить от продажи доли (до 49,9%) в сфере лицензирования и мерчендайзинга.
Чтобы осуществить задуманное, клубу потребуется согласие его членов. Для этого сине-гранатовые 16 июня проведут экстренное собрание, где пройдёт голосование.
В настоящее время лимит трат «Барселоны» составляет минус € 144 млн. Сине-гранатовые являются единственным клубом испанской Примеры, который имеет отрицательный показатель.
Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал мнение о том, что в нынешнее летнее трансферное окно «Барселона» не сможет позволить себе подписать нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.
- 1 июня 2022
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