«Валенсия», «Вильярреал», «Севилья» и «Сельта» заинтересованы в защитнике «Лиона»
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Бельгийский центральный защитник «Лиона» Джейсон Денайер заинтересовал несколько клубов испанской Примеры. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, «Валенсия», «Вильярреал», «Севилья» и «Сельта» заинтересованы в подписании центрального защитника «Лиона».
Контракт Джейсона Денайера с «Лионом» истекает 30 июня 2022 года. Сообщается, что французский клуб предложил 26-летнему бельгийцу новое соглашение, однако Денайер пока не принял его. Он может покинуть «Лион» в качестве свободного агента.
Вчера, 31 мая, появилась информация о том, что Джейсон Денайер покинул расположение сборной Бельгии в преддверии матчей Лиги наций. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бельгийского защитника в € 14 млн.
Новость по темеКуртуа и Денайер из-за травм покинули сборную Бельгии в преддверии матчей Лиги наций
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