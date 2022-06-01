«Валенсия», «Вильярреал», «Севилья» и «Сельта» заинтересованы в защитнике «Лиона»

Бельгийский центральный защитник «Лиона» Джейсон Денайер заинтересовал несколько клубов испанской Примеры. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «Валенсия», «Вильярреал», «Севилья» и «Сельта» заинтересованы в подписании центрального защитника «Лиона».

Контракт Джейсона Денайера с «Лионом» истекает 30 июня 2022 года. Сообщается, что французский клуб предложил 26-летнему бельгийцу новое соглашение, однако Денайер пока не принял его. Он может покинуть «Лион» в качестве свободного агента.

Вчера, 31 мая, появилась информация о том, что Джейсон Денайер покинул расположение сборной Бельгии в преддверии матчей Лиги наций. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бельгийского защитника в € 14 млн.