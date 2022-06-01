Кержаков: сколько готов ждать предложения от «Нижнего»? Я вот не знаю — через неделю сборы

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков сообщил, сколько готов ждать предложения по новому контракту от клуба.

«Сколько готов ждать? По идее, через неделю стартуют предсезонные сборы, у команды должен быть какой-то план работы. Сколько правильно в этой ситуации ждать? Я вот не знаю.



Я соблюдал все правила контракта и буду соблюдать до конца, хоть контракт уже и закончился. У меня был действующий контракт с «Нижним Новгородом», с другими клубами я ничего не обсуждал», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.