Агент Кучаева: Костя вернулся в ЦСКА, не чтобы сидеть на лавке. Ждём позицию клуба

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, прокомментировал возвращение футболиста из «Рубина» в стан армейцев.



«Костя вернулся в ЦСКА. Настроен тренироваться, но мы ждём позицию клуба. Всё зависит от этого. Кучаев вернулся, не чтобы сидеть на лавке. В «Рубине» он играл, попал в сборную, поэтому всё будет зависеть от позиции руководства. Варианты по нему есть, он достаточно востребованный игрок», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Кучаев перешёл в «Рубин» из ЦСКА на правах аренды в январе текущего года. В сезоне-2021/2022 24-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги за «Рубин», забил один гол и отдал одну результативную передачу.