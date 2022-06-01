«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Поля Погба
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Французский полузащитник Поль Погба покинул «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. Соглашение с футболистом не было продлено.
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