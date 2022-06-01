Защитник Юрриен Тимбер — об интересе «МЮ»: «Аякс» — тоже большой клуб, мы играем в ЛЧ

Защитник «Аякса» Юрриен Тимбер прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

«В конечном счёте решающим фактором будет моя интуиция. Ситуация должна быть правильной. Можно перейти в большой клуб, но если не будешь там играть, то лучше остаться в «Аяксе». А «Аякс» — тоже большой клуб. Мы играем в Лиге чемпионов, и я выхожу на поле вместе с лучшими игроками Нидерландов. Это не пустяк», — приводит слова Тимбера Goal со ссылкой на De Telegraaf.

Ранее появлялась информация о том, что «МЮ» начал переговоры о трансфере нидерландского защитника. Новый главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг, ранее возглавлявший «Аякс», хочет сделать 20-летнего футболиста одним из своих первых подписаний.