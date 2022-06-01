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Кержаков согласовал контракт с «Нижним». Будущее тренера зависит от встречи с губернатором

Кержаков согласовал контракт с «Нижним». Будущее тренера зависит от встречи с губернатором
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Александр Кержаков согласовал новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Контракт согласован, но его подписание затянулось из-за необходимости встречи с губернатором Нижегородской области. Встреча должна состояться на следующей неделе. После неё будет принято окончательное решение о будущем Кержакова», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее появлялась информация о том, что «Нижний Новгород» не предложил новый контракт Александру Кержакову. Нижегородский клуб под руководством Кержакова в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял 11-е место в турнирной таблице и сумел избежать попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

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