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Сёмин высказался о решении «Нижнего Новгорода» не продлевать контракт с Кержаковым

Сёмин высказался о решении «Нижнего Новгорода» не продлевать контракт с Кержаковым
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении «Нижнего Новгорода» не продевать контракт с главным тренером клуба Александром Кержаковым.

«Александр выполнил хорошо работу, которую ему доверили. Команда была узнаваема. Он руководил командой и выполнил задачу, которая ставилась перед «Нижним Новгородом». У Александра хорошая перспектива. Таким нашим тренерам, как Кержаков, надо доверять. У него будут приглашения для того, чтобы работать дальше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова занял 11-е место в турнирной таблице и избежал попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

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