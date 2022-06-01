Сёмин высказался о решении «Нижнего Новгорода» не продлевать контракт с Кержаковым

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении «Нижнего Новгорода» не продевать контракт с главным тренером клуба Александром Кержаковым.



«Александр выполнил хорошо работу, которую ему доверили. Команда была узнаваема. Он руководил командой и выполнил задачу, которая ставилась перед «Нижним Новгородом». У Александра хорошая перспектива. Таким нашим тренерам, как Кержаков, надо доверять. У него будут приглашения для того, чтобы работать дальше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова занял 11-е место в турнирной таблице и избежал попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.