Серж Гнабри, Кристиан Пулишич или Арно Данжума могут заменить Садио Мане в «Ливерпуле»

Руководство «Ливерпуля» составило шорт-лист кандидатов на замену нападающему клуба Садио Мане в случае его ухода из команды в летнее трансферное окно. Ожидается, что «Ливерпуль» будет рассматривать покупку нового нападающего в том случае, если выручит с продажи Мане не менее € 40 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в список кандидатов на замену Мане входят вингер «Баварии» Серж Гнабри, полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, игрок «Вильярреала» Арно Данжума, а также два футболиста «Уотфорда» Жоао Педро и Исмаила Сарр.

У Гнабри остался год по действующему соглашению с «Баварией», и игрок не может договориться с мюнхенцами о продлении. Отмечается, что для английского клуба будет сложно осуществить приобретение Кристиана Пулишича с финансовой точки зрения. Арно Данжума и Жоао Педро привлекли наибольшее внимание ливерпульского клуба.