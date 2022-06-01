Серж Гнабри, Кристиан Пулишич или Арно Данжума могут заменить Садио Мане в «Ливерпуле»

Руководство «Ливерпуля» составило шорт-лист кандидатов на замену нападающему клуба Садио Мане в случае его ухода из команды в летнее трансферное окно. Ожидается, что «Ливерпуль» будет рассматривать покупку нового нападающего в том случае, если выручит с продажи Мане не менее € 40 млн. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, в список кандидатов на замену Мане входят вингер «Баварии» Серж Гнабри, полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, игрок «Вильярреала» Арно Данжума, а также два футболиста «Уотфорда» Жоао Педро и Исмаила Сарр.
У Гнабри остался год по действующему соглашению с «Баварией», и игрок не может договориться с мюнхенцами о продлении. Отмечается, что для английского клуба будет сложно осуществить приобретение Кристиана Пулишича с финансовой точки зрения. Арно Данжума и Жоао Педро привлекли наибольшее внимание ливерпульского клуба.
- 1 июня 2022
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