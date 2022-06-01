«Тоттенхэм» хочет подписать грузинского вратаря «Валенсии» в качестве замены Льорису

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили попал в сферу интересов «Тоттенхэма», который рассматривает грузинского футболиста в качестве долгосрочной замены Уго Льорису. Об этом сообщает Marca.
Также в услугах 21-летнего Мамардашвили заинтересован другой английский клуб — «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «Валенсия» хочет продлить контракт с вратарём и увеличить в нём сумму отступных, которая сейчас равна € 20 млн.
Мамардашвили выступает за «Валенсию» с июля 2021 года, где он изначально играл на правах аренды из тбилисского «Динамо», но затем «летучие мыши» выкупили футболиста. Действующее соглашение вратаря с «Валенсией» рассчитано до июня 2024 года.
Видеообзор. «Валенсия» — «Сельта». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
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