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Брейтуэйт, проведший после прихода Хави 22 минуты на поле, не хочет покидать «Барселону»

Брейтуэйт, проведший после прихода Хави 22 минуты на поле, не хочет покидать «Барселону»
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт не планирует покидать команду. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, недавно между наставником сине-гранатовых Хави и датчанином состоялся разговор, в ходе которого футболист заявил, что хочет остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны других клубов. После назначения Хави Брейтуэйт провёл на поле всего 22 минуты в составе «Барсы»: 10 в Ла Лиге и 12 – в Кубке Испании.

Брейтуэйт стал футболистом «Барселоны» в феврале 2020 года. С тех пор в 57 матчах во всех турнирах нападающий забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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