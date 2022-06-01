Брейтуэйт, проведший после прихода Хави 22 минуты на поле, не хочет покидать «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт не планирует покидать команду. Об этом сообщает Sport.es.



По информации источника, недавно между наставником сине-гранатовых Хави и датчанином состоялся разговор, в ходе которого футболист заявил, что хочет остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны других клубов. После назначения Хави Брейтуэйт провёл на поле всего 22 минуты в составе «Барсы»: 10 в Ла Лиге и 12 – в Кубке Испании.

Брейтуэйт стал футболистом «Барселоны» в феврале 2020 года. С тех пор в 57 матчах во всех турнирах нападающий забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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