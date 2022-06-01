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Тьяго Алькантара из-за травмы пропустит матчи сборной Испании в Лиге наций

Тьяго Алькантара из-за травмы пропустит матчи сборной Испании в Лиге наций
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара пропустит июньские матчи национальной команды в Лиге наций из-за травмы, сообщает AS.

По информации источника, хавбек покинет расположение сборной из-за мышечной травмы, полученной перед матчем с Португалией, который состоится завтра, 2 июня.

Таким образом, 31-летний полузащитник не поможет сборной во встречах с Португалией, Швейцарией и в двух матчах с Чехией. Отмечается, что штаб Луиса Энрике не будет вызывать другого игрока на замену Алькантаре.

В сезоне-2021/2022 испанский футболист сыграл в 39 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Хавбек вызывается в сборную Испании с 2011 года.

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