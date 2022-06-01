29-летний французский полузащитник Поль Погба высказался об уходе из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.
«Было привилегией играть за этот клуб. Много прекрасных моментов и воспоминаний, но главное – безграничная поддержка болельщиков. Спасибо, «Манчестер Юнайтед», — написал Погба в одной из социальных сетей.
Сегодня, 1 июня, «МЮ» объявил об уходе Погба. Соглашение с футболистом не было продлено. Ранее сообщалось, что французским игроком интересуются туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».
29-летний Погба оказался в структуре манкунианцев в 16-летнем возрасте. В 2012 году он ушёл в «Ювентус», но вернулся в английскую команду в 2016-м за € 105 млн. В 233 матчах за «Манчестер Юнайтед» забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу.
- 1 июня 2022
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