Баженов высказался об уходе Понсе из «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал выкуп нападающего красно-белых Эсекьеля Понсе испанским «Эльче».

«Всё правильно. У «Спартака» сейчас очень хорошая и конкурентоспособная линия нападения. Для меня Понсе — хороший игрок. Он мне нравился. Если бы не травматизм его, то тогда бы он ещё больше раскрылся. Мне кажется, Понсе счастлив в Испании. Нашли какое-то общее решение для всех. Как мне кажется, логичное», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

С февраля 2022 года аргентинский форвард был арендован клубом Примеры. В Ла Лиге Эсекьель в 13 матчах отметился одним голом. Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор он провёл 73 матча и забил 25 мячей, представлял красно-белых в олимпийской сборной Аргентины.