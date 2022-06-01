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Прибыль «Динамо» по итогам 2021 года составила 157,8 млн рублей

Прибыль «Динамо» по итогам 2021 года составила 157,8 млн рублей
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Стали известны финансовые показатели московского «Динамо» за 2021 год.

Как сообщается в отчёте РФС по ключевым финансовым показателям клубов, доходы армейцев в 2021 году остановились на отметке в 6,9 млрд рублей, расходы – 5,3 млрд. «Динамо» потратило 1,4 млрд на покупку футболистов, 180 млн – на развитие молодёжного футбола и 563 млн – на агентские выплаты. В итоге «Динамо» ушло в плюс на 157,8 млн рублей.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал» вылетели в Футбольную национальную лигу.

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