В «Локомотиве» объяснили убыток в 2,3 миллиарда рублей за 2021 год

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко объяснил убыток в 2,3 миллиарда рублей за 2021 год.

«Я уже отвечал на похожий вопрос. Дело в особенностях учёта. В частности, производилось расторжение договоров с рядом игроков и бывших сотрудников, которое по законодательству предусматривает единовременные выплаты.

По согласованию с советом директоров клуба, менеджмент провёл ряд операций, которые снизят расходы акционера клуба в среднесрочной перспективе», — сказал Леонченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Чистый убыток «Локомотива» до уплаты налогов составил 2,282 млрд рублей. На втором месте по убыткам «Спартак», у красно-белых дефицит около 1 млрд рублей. Третий – московский ЦСКА, у него около 980 млн рублей в виде убытка.