Шотландия — Украина: гости открыли счёт в матче

Сегодня, 1 июня, проходит матч в рамках финальной части отбора на чемпионат мира между Украиной и Шотландией. Встреча проходит в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».



Украинцы открыли счёт в игре — на 33-й минуте отличился Андрей Ярмоленко. Заброс Руслана Малиновского прошёл из глубины к линии шотландской штрафной, где Ярмоленко первым касанием обработал мяч, а вторым перебросил вратаря.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель этой игры встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня.

Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года обыграла национальную команду Хорватии.