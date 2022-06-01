Шотландия — Украина: гости открыли счёт в матче

Сегодня, 1 июня, проходит матч в рамках финальной части отбора на чемпионат мира между Украиной и Шотландией. Встреча проходит в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».
Украинцы открыли счёт в игре — на 33-й минуте отличился Андрей Ярмоленко. Заброс Руслана Малиновского прошёл из глубины к линии шотландской штрафной, где Ярмоленко первым касанием обработал мяч, а вторым перебросил вратаря.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель этой игры встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня.
Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года обыграла национальную команду Хорватии.
- 1 июня 2022
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