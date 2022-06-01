Шотландия — Украина: гости увеличили преимущество в матче

Сегодня, 1 июня, проходит матч в рамках финальной части отбора на чемпионат мира между Украиной и Шотландией. Встреча проходит в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».



Украинцы укрепили преимущество — на 49-й минуте отличился Роман Яремчук. Александр Караваев с правого фланга совершил подачу к линии вратарской, а Яремчук в борьбе головой переправил мяч в дальний угол ворот, поймав вратаря на противоходе.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель этой игры встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня.



Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года обыграла национальную команду Хорватии.