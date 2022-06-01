El Periodico: Жерар Пике и Шакира расстались из-за измен футболиста «Барселоны»
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Испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике и колумбийская певица Шакира расстались, сообщает El Periodico.
По информации источника, причиной расставания стали измены футболиста. Отмечается, что Пике несколько недель живёт один в своей старой квартире. Защитник регулярно ходит в ночные клубы с одноклубником полузащитником Рики Пучем, где Пике замечали в компании женщин.
Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке. У пары двое детей.
В сезоне-2021/2022 испанский защитник сыграл в 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых три раза поразил ворота соперников. С 2009 по 2018 год Пике вызывался в сборную Испании, за которую провёл 103 матча.
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