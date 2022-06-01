Шотландия — Украина: хозяева сократили отставание в счёте

Сегодня, 1 июня, проходит матч в рамках финальной части отбора на чемпионат мира между Украиной и Шотландией. Встреча идёт в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».
Хозяева сократили отставание в счёте — на 79-й минуте отличился Каллум Макгрегор. Георгий Бущан кулаками сыграл на выходе из ворот, но мяч отскочил к линии штрафной прямо на ногу набежавшего Макгрегора, который через руки вратаря отправил мяч за линию.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель этой игры встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня.
Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года обыграла национальную команду Хорватии.
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