«Рубин» продолжит выступать в форме Jako в следующем сезоне

Казанский «Рубин» продолжит выступать в форме немецкого производителя спортивной экипировки Jako в следующем сезоне.

«От «Рубина» технический спонсор Jako не уходит. Клуб продолжит выступать в следующем сезоне в форме этого производителя», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову в пресс-службе клуба.

Напомним, «Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на 90+13-й минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти, после чего практически сразу прозвучал финальный свисток арбитра. В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.