Месси — о 3:0 с Италией: Аргентина готова играть с кем угодно

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Италией (3:0) в Финалиссиме.

«Мы готовы играть с кем угодно. Сегодня нам предстояла хорошая проверка. Италия – отличная команда. Мы знали, что игра будет хорошей, и стать чемпионами в такой обстановке очень приятно. Прекрасный финал, на стадионе было полно аргентинцев. Это было чудесно», — цитирует Месси официальный сайт УЕФА.

Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала.