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«Это была бы прекрасная новость». Агент Дзаньоло — о возможном переходе игрока в «Милан»

«Это была бы прекрасная новость». Агент Дзаньоло — о возможном переходе игрока в «Милан»
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Клаудио Вигорелли, представляющий интересы 22-летнего итальянского полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, отреагировал на различные слухи в СМИ об интересе к его клиенту со стороны чемпиона Италии – «Милана».

«Это была бы прекрасная новость, но я ничего об этом не знаю», — приводит слова Вигорелли Calciomercato.com.

В прошедшем сезоне Дзаньоло принял участие в 42 встречах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Его контракт с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 33 млн.

За национальную сборную Италии на счету Дзаньоло девять встреч, в которых он забил два мяча.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?

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