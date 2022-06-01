«Милан» предложил «Роме» Салемакерса и € 25 млн за Дзаньоло, но получил отказ
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«Милан» хочет подписать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Миланский клуб сделал предложение римлянам, в которое входил игрок «Милана» Алексис Салемакерс, а также € 25 млн. «Рома» ответила на это предложение отказом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Дзаньоло стал автором победного гола в финальном матче Лиги конференций с «Фейеноордом» (1:0).
Сообщается, что «Рома» отклонила предложение «Милана», поскольку главный тренер римлян Жозе Моуринью не уверен, что ему необходим Алексис Салемакерс. Отмечается также, что обе стороны всё ещё ведут переговоры и ожидаются дальнейшие предложения, поскольку они работают над достижением соглашения.
Контракт Николо Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.
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