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Кьеллини — о 0:3 с Аргентиной: между двумя командами была большая разница

Кьеллини — о 0:3 с Аргентиной: между двумя командами была большая разница
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Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о поражении от Аргентины (0:3) в Финалиссиме.

«Сейчас мы должны принять результат, потому что они были в совершенно другой форме по сравнению с нами. Между двумя командами была большая разница. Извините, но это часть игры. На этом стадионе, который подарил мне невероятную радость в прошлом году, я ухожу на пенсию с большой гордостью.

Я надеюсь и думаю, что я оставил этим парням что-то ценное. Я убежден, что в ближайшие годы Италия вернётся на самый высокий уровень», — цитирует Кьеллини официальный сайт УЕФА.

Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала. Месси оформил голевой пас.

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