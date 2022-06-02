Кьеллини — о 0:3 с Аргентиной: между двумя командами была большая разница

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о поражении от Аргентины (0:3) в Финалиссиме.



«Сейчас мы должны принять результат, потому что они были в совершенно другой форме по сравнению с нами. Между двумя командами была большая разница. Извините, но это часть игры. На этом стадионе, который подарил мне невероятную радость в прошлом году, я ухожу на пенсию с большой гордостью.



Я надеюсь и думаю, что я оставил этим парням что-то ценное. Я убежден, что в ближайшие годы Италия вернётся на самый высокий уровень», — цитирует Кьеллини официальный сайт УЕФА.



Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился нападающий Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Лионель Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария удвоил преимущество своей команды, голевой пас отдал Мартинес. В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала. Месси оформил голевой пас.

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