Мюллер высказался по поводу ситуации с Левандовски

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал желание Роберта Левандовски уйти из мюнхенского клуба.



«Я бы хотел, чтобы мой давний партнёр по нападению остался. Мы много раз проходили через подобные ситуации. Помню, когда Франк Рибери хотел перейти в мадридский «Реал». Но можно сказать точно, что каждый футболист, у которого осенью будет действующий контракт с клубом, захочет снова проявить себя. Потому что плохая игра не доставляет удовольствия ни одному футболисту и клубу», — приводит слова Мюллера Sport1.

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски провёл за «Баварию» 47 матчей во всех турнирах. Он забил 50 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.