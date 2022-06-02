Толиссо раскрыл, почему покинул «Баварию»

Экс-хавбек мюнхенской «Баварии» Корентин Толиссо высказался по поводу ухода из немецкого клуба.



«Мы договорились с руководством, что я не буду получать цветы в финальном матче, как Николас Зюле. Самое главное для меня, это то, что я сыграл свой последний матч за «Баварию» перед своей семьёй. Конечной целью была победа в Лиге чемпионов 2020 года. Я имею национальные чемпионские титулы — это моя гордость.



В первый год я был очень счастлив, играл и забивал, у меня тогда всё получалось. Это то, что позволило мне поехать на чемпионат мира. Затем я попал в повторяющийся цикл. Я возвращался, забивал, травмировался, снова возвращался… Это сказалось на моем моральном состоянии и на моей физической форме. Чувствовал, что мне нужен новый вызов, чтобы открыть новую главу своей карьеры. Я спортсмен, меня не устраивает выходить на замену в «Баварии». Я хочу быть в центре проекта, чувствовать свою значимость», – цитирует Толиссо L'Equipe.