Толиссо раскрыл, почему покинул «Баварию»

Экс-хавбек мюнхенской «Баварии» Корентин Толиссо высказался по поводу ухода из немецкого клуба.
«Мы договорились с руководством, что я не буду получать цветы в финальном матче, как Николас Зюле. Самое главное для меня, это то, что я сыграл свой последний матч за «Баварию» перед своей семьёй. Конечной целью была победа в Лиге чемпионов 2020 года. Я имею национальные чемпионские титулы — это моя гордость.
В первый год я был очень счастлив, играл и забивал, у меня тогда всё получалось. Это то, что позволило мне поехать на чемпионат мира. Затем я попал в повторяющийся цикл. Я возвращался, забивал, травмировался, снова возвращался… Это сказалось на моем моральном состоянии и на моей физической форме. Чувствовал, что мне нужен новый вызов, чтобы открыть новую главу своей карьеры. Я спортсмен, меня не устраивает выходить на замену в «Баварии». Я хочу быть в центре проекта, чувствовать свою значимость», – цитирует Толиссо L'Equipe.
- 2 июня 2022
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